Артиллеристы ВВО ударами «Рапир» уничтожили бронетехнику «врага» в Бурятии

Военнослужащие вели стрельбу по целям, имитирующим танки и БМП «противника», на дальности до 1,5 тысячи метров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне в Бурятии проходит подготовка артиллеристов Восточного военного округа. Военнослужащие прямой наводкой ведут огонь по целям из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

Задача этого буксируемого орудия - борьба с бронетехникой. Минобороны России публикует кадры, на которых показан процесс заряжания и стрельбы артиллеристов из «Рапиры».

Военнослужащие стреляют по целям, имитирующим «вражеские» танки и БМП, на дальности до 1,5 километра. При обучении бойцов учитывается опыт проведения специальной военной операции.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов