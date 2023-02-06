Путин разрешил публиковать декларации парламентариев без персональных данных

Российские депутаты и сенаторы по-прежнему будут сдавать декларации о доходах и расходах, но теперь это можно будет делать в обезличенном виде.

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Президент России Владимир Путин разрешил парламентариям публиковать декларации о доходах и расходах в обезличенном виде, без упоминания имен и фамилий.

Подписанный президентом указ опубликован на портале правовой информации.

Депутаты и сенаторы будут подавать соответствующие отчеты, но теперь они будут публиковаться без персональных данных.

Ранее Путин заявил о готовности России помочь Сирии и Турции в связи с прошедшим там землетрясением.