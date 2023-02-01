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Аналитик Демидов: Запад все равно попытается получить нефть РФ

Алексей Курильченко
12:21 01.02.2023
В декабре прошлого года было предложения три варианта ответа на ценовой потолок - был выбран нейтральный.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bernd Wüstneck, dpa, Globallookpress
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После введения Россией запрета на поставку нефти в страны, прописавшие потолок цен, страны Запада все равно попытаются добыть российское сырье через третьих лиц. Российская сторона будет по мере возможности этому препятствовать. Об этом «Звезде» рассказал независимый эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов

«Я считаю, что никаких существенных последствий от принятия такого решения не будет, потому что Россия и так не продает нефть тем странам, которые поддерживают эмбарго или потолок цен. Россия старается, чтобы не пошла через третьи-четвертые руки в те страны», - рассказал эксперт.

По словам Демидова, страны, поддержавшие санкции, все равно будут пытаться получить российскую нефть через посредников - при этом данный процесс тяжело отследить.

«Из трех решений, которые были предложены в декабре, было предложено самое нейтральное. Оно позволяет и торговать российским компаниям и при этом существует политический ответ на то, что было предъявлено России западными странами», - рассказал аналитик.

Демидов напомнил, что Россия рассматривала другие варианты ограничений на российскую нефть. Первый - самый жесткий - полный запрет на продажу и перепродажу российской нефти западным странам. Второй - запрет на верхний потолок цен и установление нижнего ценового уровня. Он был наименее вероятным, так как может затруднить торговлю с другими странами, не поддержавшими санкции.

Ранее российское правительство утвердило порядок исполнения указа президента об ответе на введение потолка цен на нефть. Так, Минэнерго и Минфин должны утвердить порядок мониторинга цен до 1 марта. Компании-экспортеры должны ежемесячно сообщать от заключенных контрактах и ценах.

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