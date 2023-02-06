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Марочко заявил о массовом бегстве националистов с позиций под Кременной

Ян Брацкий
10:00 06.02.2023
Отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что Киев перебросил в район Кременной отряды националистов для предотвращения бегства собственных сил.
Марочко заявил о массовом бегстве националистов с позиций под Кременной
© Фото: Edgar GutiÃ©rrez, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Украинские националисты массово оставляют позиции на поле боя и дезертируют в районе Кременной, где активно наступают Вооруженные силы РФ. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. В ходе активных освободительных действий наши военнослужащие отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах вооруженных формирований Украины», - сказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Со слов подполковника в отставке, официальный Киев перебросил в район Кременной националистические подразделения для сдерживания собственных сил, однако радикалы не справляются с поставленными задачами и не могут предотвратить массовое бегство.

Несмотря на дезертирство, боевики киевского режима не перестают «огрызаться» и регулярно обстреливают центр Кременной и жилые микрорайоны города. Об этом ранее сообщил экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

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