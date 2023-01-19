В ЛНР заявили об атаке украинских боевиков по центру Кременной

По словам бывшего представителя ЛНР в РФ Мирошника, прилеты по городу осуществляются раз в одну-две минуты.

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Центр Кременной и жилые микрорайоны города обстреливаются украинскими националистами, раз в одну-две минуты фиксируются прилеты. Об этом заявил бывший глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«Кременная под жестким обстрелом! Жители сообщают, что обстрел ведется "чем-то тяжелым. Прилетает раз в одну-две минуты". Бьют по центру и по жилым микрорайонам», - написал представитель ЛНР в своем Telegram-канале.

Последствия атаки украинских боевиков по Кременной на данный момент неизвестны.

Ранее боевики киевского режима обстреляли Киевский район города Донецк снарядами «натовского» калибра. Согласно сообщению представительства ДНР в СЦКК, украинские националисты выпустили по городу шесть снарядов калибра 155 миллиметров.