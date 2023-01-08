Вход только по ПЦР: как попасть в Тайланд и Китай

Туристы смогут посетить Тайланд и Китай с условием, что по прибытии придется сдать отрицательный ПЦР-тест.

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Непривитые от коронавируса туристы смогут посетить Тайланд, но с условием, что по прибытии придется сдать ПЦР-тест. Такое разъяснение всем авиакомпаниям дало сегодня Управление гражданской авиации страны.

Согласно новым правилам, именно перевозчики будут обязаны проверять документы пассажиров. При себе необходимо иметь сертификат о полном курсе вакцинации, справку о медотводе или о перенесенной болезни, полученную не позднее, чем за 180 дней до вылета. Если таких документов нет, человека отправят на экспресс-тестирование. Правила распространяются на людей, старше 18-ти лет.

А в Китае, проходящем пик заболеваемости коронавирусом, наоборот, отменяют целый ряд антиковидных ограничений, действовавших с начала пандемии.

С сегодняшнего дня прибывающим не нужно садиться на карантин. На границе достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за двое суток до поездки. Открываются многие таможенные пункты, которые не работали несколько лет.

Власти ослабили известную на весь мир китайскую политику нулевой терпимости к вирусу в преддверии Нового года по лунному календарю. Он приходится на 22 января. В это время жители традиционно много путешествуют и навещают родственников. Страна готовится к росту перемещений и наплыву туристов и бизнесменов. Остальные государства - в основном соседние - ждут рекордного количества засидевшихся туристов из Поднебесной.

Ранее газета Bangkok Post сообщала, что в Таиланде собираются ввести обязательную проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезжающих в страну. Новые правила вступят в силу с понедельника 9 января.