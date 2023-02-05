Емельяненко заявил, что чувствует себя нормально после последнего боя

Российский спортсмен также поблагодарил всех, кто пришел его поддержать.

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Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко заявил, что чувствует себя нормально после проигрыша американцу Райану Бейдеру.

«Чувствую себя хорошо, все замечательно. Удары ощущались, но я не терялся. Рад был видеть всех бойцов, этих легенд. Со многими из них я выступал, у некоторых учился. Большая честь, что все они пришли меня поддержать», - цитирует РИА Новости слова Емельяненко.

Напомним, спортсмен неоднократно еще до встречи с чемпионом Bellator в тяжелом весе Райаном Бейдером заявлял, что бой с американцем станет последним в его профессиональной карьере. По словам Емельяненко, завершение его карьеры связано с возрастом и с тем, что организм уже не выдерживает нагрузок из-за получаемых травм во время боев.

«Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Я принимаю и победы, и поражения. Видел сегодня, что весь зал болел за меня. Надеюсь, что заслужил такую реакцию этой публики своим выступлением», - добавил Емельяненко.

Напомним, Федор Емельяненко уступил американскому бойцу в тяжелом весе в своем последнем бою в своей карьере. Бой состоялся в Лос-Анджелесе, где российский боец ММА получил технический нокаут от Райана Бендера.