Федор Емельяненко уступил американцу Бейдеру в последнем бою в своей карьере

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Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко уступил в последнем бою в своей карьере американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом. Схватка состоялась в Лос-Анджелесе.

Схватка стала главным событием 290-го номерного турнира промоушена, который принял американский город, и завершилась победой чемпиона Bellator в тяжелом весе Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде.

Спортсмены встречаются в бою не в первый раз. Прошлая встреча бойцов состоялась в начале 2019 года. На первой минуте противостояния Емельяненко также уступил американцу.

Федор Емельяненко до схватки не раз заявлял, что второй бой с Бейдером станет для него последним в профессиональной карьере.

Российскому спортсмену 46 лет. В его карьере насчитывается 40 побед при семи поражениях. 39-летний американский спортсмен имеет на своем счету 31 победу и семь поражений.