Глава Северной Осетии Меняйло рассказал о состоянии группы, попавшей под обстрел в Запорожье

Сергей Меняйло заверил, что причин для беспокойства нет и никто не пострадал.

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В Запорожской области под обстрел украинских националистов попали глава Северной Осетии Сергей Меняйло и группа журналистов ТАСС и Первого канала. Меняйло ответил на вопрос о пострадавших в результате обстрела.

«Все нормально, не волнуйтесь! Все хорошо. Никто не пострадал», - заверил он.

Корреспондентов и главу Северной Осетии обстреляли во время посещения позиций осетинских отрядов военнослужащих и бойцов республики. Меняйло передал им гуманитарную помощь.

Ранее под обстрел боевиков в Донецке попала съемочная группа RT Arabic. Несколько человек рядом были ранены, сами журналисты не пострадали.