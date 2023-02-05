Глава Северной Осетии Меняйло рассказал о состоянии группы, попавшей под обстрел в Запорожье
Сергей Меняйло заверил, что причин для беспокойства нет и никто не пострадал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
В Запорожской области под обстрел украинских националистов попали глава Северной Осетии Сергей Меняйло и группа журналистов ТАСС и Первого канала. Меняйло ответил на вопрос о пострадавших в результате обстрела.
«Все нормально, не волнуйтесь! Все хорошо. Никто не пострадал», - заверил он.
Корреспондентов и главу Северной Осетии обстреляли во время посещения позиций осетинских отрядов военнослужащих и бойцов республики. Меняйло передал им гуманитарную помощь.
Ранее под обстрел боевиков в Донецке попала съемочная группа RT Arabic. Несколько человек рядом были ранены, сами журналисты не пострадали.