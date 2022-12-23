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Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на окраине Донецка

Игнат Далакян
16:19 23.12.2022
Журналисты не пострадали, ранены несколько человек, находившихся рядом.
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на окраине Донецка
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на окраине Донецка. Сообщается, что журналисты не пострадали, ранены несколько человек, находившихся рядом.

«Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка. Корреспондент Максим аль-Тури вместе с коллегами не пострадали. Машину пришлось бросить, уходили пешком - около пяти километров. Сейчас они находятся в безопасности. При обстреле были ранены несколько человек, которые находились рядом», - говорится в сообщении в Telegram-канале RT.

Ранее при обстреле гостиницы в Донецке получил ранения глава правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Ранение не тяжелое, угрозы жизни главы правительства ДНР нет, передавали СМИ.

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