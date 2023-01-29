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Минобороны организовало телемост с бойцами в зоне СВО и их близкими в Челябинске

05:00 29.01.2023
Телемосты проводятся регулярно с целью поднятия боевого духа военнослужащих в зоне СВО и информирования их родных.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Выполняющие боевые задачи в зоне специальной операции военнослужащие Центрального военного округа смогли пообщаться с родными в режиме телемоста. Его организовало и провело Минобороны РФ. Для родителей, жен и детей организовали специальные места в военном комиссариате Челябинской области.

«Только что прошел телемост с родными и близкими. Мы побеседовали с родственниками. Я тоже увиделся с родней. Очень рад был всех видеть. Спасибо, что помните про нас, мы скоро приедем», - рассказал военнослужащий с позывным «Астах».

Для тех, кто каждый день ждет весточки от своих сыновей, мужей и отцов возможность увидеться с ними в режиме телемоста настоящий подарок.

«Эмоции положительные, сына увидел. Ощущение, что рядом был. Прошло 3,5 месяца, а он уже так повзрослел. Внутри испытываю чувство гордости, что он такие серьезные задачи выполняет. Волнуюсь, но и горжусь. Я думаю, военнослужащие чувствуют поддержку близких, что положительно сказывается на их эмоциональном состоянии», - поделился своим мнением отец одного из военнослужащих.

Ранее праздничный телемост по случаю праздника Рождества Христова между участвующими в специальной военной операции военнослужащими и их родными состоялся в Хабаровском крае. Пообщаться со своими защитниками смогли более пяти семей. Для военнослужащих подготовили концертную программу и поздравили их с прошедшим Новым годом.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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