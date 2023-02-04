Совфед РФ призвал евродепутатов публично осудить осквернение Корана в Нидерландах и Швеции

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Российские сенаторы призывают европейских депутатов публично осудить осквернение Корана в Швеции и Нидерландах и привлечь виновных к ответственности. Такое обращение разместила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своей соцсети.

«Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов как проявление религиозной нетерпимости и принять меры по защите права мусульман и представителей других религий на свободу вероисповедания, а также привлечь виновных в провокациях к ответственности», - говорится в обращении Матвиенко в ее Telegram-канале.

Председатель СФ РФ подчеркнула, что осквернение радикалами Корана является актом варварства и ксенофобии. Также Матвиенко написала, что российские сенаторы считают исламофобские акции в Швеции и Нидерландах разжиганием межрелигиозной розни.

«Недопустимо оправдывать кощунственные антиисламские провокации циничными ссылками на свободу самовыражения и свободу слова», - написала Матвиенко.

Напомним, лидер датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел антиисламскую акцию в Стокгольме. Радикал публично сжег Коран напротив посольства в Турции. Позднее подобная акция прошла и в Копенгагене напротив консульства России. После произошедшего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не одобрит вступление Швеции в НАТО до тех пор, пока власти страны будут допускать подобные исламофобские акции.