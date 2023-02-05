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В Росгвардии появился первый в России интерактивный тир

Катерина Радомская
07:09 05.02.2023
После подготовки на боевом тренажере бойцы спецподразделения Росгвардии «Русич» отрабатывают свое мастерство в уличных условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На видео продемонстрирован необычный тир. Попадание тут в цель не вопрос выигранной игрушки, а сохраненной жизни в проецируемых реальных условиях. В спецподразделении Росгвардии «Русич» «обновка» - появление первого в России интерактивного тира с предполагаемыми сюжетами боевого столкновения, где бойцы с трех сторон стреляют в противников.

«Локация может быть лес, подвал - не важно. Плюс, больницу можно включить, где доктор перебегает и в него нельзя попадать, а преступник прячется за предметами и похож на гражданского, а потом резко достает оружие. Общевойсковые - от 100 до 200 метров для снайперских пар, для гранатометчиков. Эти компьютерные программы позволяют нам сегодня это обеспечить, подготовить», - рассказал заместитель командира ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области Максим.

В подготовке бойцов на новом тренажере сперва используется интерактивный тир, позже - боевая стрельба. Можно работать как одиночно, так и группой.

«Все задачи повышенного риска, повышенной сложности и требующие высокого уровня подготовки. Для того, чтобы стрелять хорошо, надо стрелять много. И данное оборудование позволяет отрабатывать нам уже имеющиеся профессиональные навыки и оттачивать более высокий уровень мастерства», - рассказал командир ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области Владислав.

Новое оборудование имеет память - после работы каждой группы можно разбирать допущенные ошибки. Тренировки - ежедневные, навыки отрабатываются в тире и переносятся в уличные условия

Спецотряд Росгвардии «Русич» - профессионалы в практической стрельбе с применением тактических приемов. Новое тренировочное оборудование позволяет бойцам спецотряда оттачивать уже имеющиеся навыки как в одиночной подготовке, так и в составе группы. За годы существования отряда бойцы спецподразделения неоднократно выезжали в служебные командировки, более четырех десятков из них - на Северный Кавказ.

Ранее росгвардейцы показали, как украинские националисты превратили ПТУР «Метис» в бомбу. На противотанковый ракетный комплекс противник намотал мобильный телефон.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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