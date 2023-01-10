«Метис» с сюрпризом: росгвардейцы показали, как украинские боевики превратили ПТУР в бомбу
Росгвардейцы обнаружили в Запорожской области тайник со взрывоопасными предметами.
© Видео: Росгвардия © Фото: Росгвардия
Сотрудники Росгвардии обезвредили схрон со взрывоопасными предметами в Запорожской области. Замаскированный тайник был найден в одном из нежилых строений в Бердянском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты обследовали территорию и достали из схрона две мины МОН-50, ПТУР «Метис» с примотанным мобильным телефоном, а также сигнальную ракетницу и две светошумовые гранаты.
Взрывоопасные предметы были перевезены на безопасную площадку и ликвидированы накладным зарядом.
Ранее корреспондент Игорь Лапик в сюжете «Звезды» рассказал, как расчеты РСЗО «Град» громят украинских боевиков в районе Кременной.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов