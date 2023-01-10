«Метис» с сюрпризом: росгвардейцы показали, как украинские боевики превратили ПТУР в бомбу

Росгвардейцы обнаружили в Запорожской области тайник со взрывоопасными предметами.

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Сотрудники Росгвардии обезвредили схрон со взрывоопасными предметами в Запорожской области. Замаскированный тайник был найден в одном из нежилых строений в Бердянском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты обследовали территорию и достали из схрона две мины МОН-50, ПТУР «Метис» с примотанным мобильным телефоном, а также сигнальную ракетницу и две светошумовые гранаты.

Взрывоопасные предметы были перевезены на безопасную площадку и ликвидированы накладным зарядом.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов