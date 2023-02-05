В США сошел с рельсов поезд из 50 вагонов с опасными веществами

В 20 вагонах из более чем 100 перевозился винилхлорид, продукты горения которого опасны для окружающей среды.

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В пятницу 3 февраля в американском штате Огайо с рельсов сошли 50 вагонов грузового поезда, перевозящего винилхлорид. Об этом сообщает агентство AP.

Представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм рассказал, что, когда часть вагонов состава сошла с рельсов, начался крупный пожар. Железнодорожные пути были заблокированы.

Из более чем 100 вагонов поезда в 20 перевозился винилхлорид. Его продукты горения опасны для окружающей среды, само вещество ядовитое и легковоспламеняющееся. Какие вагоны, содержащие винилхлорид, были повреждены, пока выясняется. Известно об одном таком вагоне, однако глава местной пожарной охраны Кит Дрэбик заверил, что в нем работают механизмы, предотвращающие утечку. По словам Дрэбика, сотрудники аварийных служб намерены держаться на расстоянии, пока не будут уверены в том, что это безопасно.

«Когда нам скажут, что пора идти и тушить огонь, мои парни войдут и потушат огонь», - заявил он.

В других вагонах тоже содержались химические вещества, их полный список должны прислать пожарным местные и федеральные власти. О жертвах и пострадавших в результате происшествия пока неизвестно.

Ранее 22 грузовых вагона сошли с рельсов в Амурской области. В результате инцидента никто не пострадал, однако некоторые пассажирские поезда были задержаны из-за аварии.