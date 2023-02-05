В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США сошел с рельсов поезд из 50 вагонов с опасными веществами

Анастасия Бобылева
06:53 05.02.2023
В 20 вагонах из более чем 100 перевозился винилхлорид, продукты горения которого опасны для окружающей среды.
© Видео: @Michael10708191 Twitter © Фото: @Michael10708191 Twitter
Читайте нас на:

В пятницу 3 февраля в американском штате Огайо с рельсов сошли 50 вагонов грузового поезда, перевозящего винилхлорид. Об этом сообщает агентство AP.

Представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм рассказал, что, когда часть вагонов состава сошла с рельсов, начался крупный пожар. Железнодорожные пути были заблокированы.

Из более чем 100 вагонов поезда в 20 перевозился винилхлорид. Его продукты горения опасны для окружающей среды, само вещество ядовитое и легковоспламеняющееся. Какие вагоны, содержащие винилхлорид, были повреждены, пока выясняется. Известно об одном таком вагоне, однако глава местной пожарной охраны Кит Дрэбик заверил, что в нем работают механизмы, предотвращающие утечку. По словам Дрэбика, сотрудники аварийных служб намерены держаться на расстоянии, пока не будут уверены в том, что это безопасно.

«Когда нам скажут, что пора идти и тушить огонь, мои парни войдут и потушат огонь», - заявил он.

В других вагонах тоже содержались химические вещества, их полный список должны прислать пожарным местные и федеральные власти. О жертвах и пострадавших в результате происшествия пока неизвестно.

Ранее 22 грузовых вагона сошли с рельсов в Амурской области. В результате инцидента никто не пострадал, однако некоторые пассажирские поезда были задержаны из-за аварии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
07:21 Спорт
Федор Емельяненко уступил американцу Бейдеру в последнем бою в своей карьере
23:01 В стране и мире
США сбили принадлежащий Китаю зонд у своего побережья
21:29 Армия
Видео
Освобожденный российский боец поделился эмоциями с мамой после возвращения на Родину
17:53 В стране и мире
Киев вышел из соглашения с Россией об исследовании космоса
Популярное
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Видео
Продажу зажигалок подросткам в Петербурге могут запретить из-за смертельной угрозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.