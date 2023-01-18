Более 20 вагонов сошли с рельсов в Амурской области

По этой причине задерживается движение четырех пассажирских поездов: № 325 сообщением Хабаровск-Нерюнгри и № 326 - Нерюнгри-Хабаровск, № 1 сообщением Владивосток-Москва и № 2 - Москва-Владивосток.

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В Амурской области с рельсов сошли 22 грузовых вагона. Инцидент произошел на перегоне Джиктанда - Талдан Забайкальской железной дороги. Следователи устанавливают причину случившегося. К месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Магдагачи для ликвидации последствий случившегося.

В настоящее время задерживается движение пассажирских поездов: № 325 сообщением Хабаровск-Нерюнгри и № 326 - Нерюнгри-Хабаровск, № 1 сообщением Владивосток-Москва и № 2 - Москва-Владивосток. Информацию сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 18 января в 01:38 (по московскому времени) на перегоне Джиктанда - Талдан Забайкальской железной дороги (Сковородинский район Амурской области) произошел сход 22 вагонов грузового поезда. Движение по перегону временно приостановлено», - приводит РИА Новости слова пресс-службы.

Отмечено, что в задержанных поездах обеспечивается температурный режим согласно норме. Также пассажирам будет предоставлено дополнительное питание. Угрозы экологической катастрофы нет, равно как и пострадавших.

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