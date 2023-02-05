Мотострелки ЗВО нанесли поражение противнику из гранатометов АГС-17 «Пламя»

На кадрах можно увидеть бой на линии соприкосновения, где наши подразделения наносят поражение противнику из 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя».

© Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы мотострелковых подразделений и расчетов 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Мотострелковые подразделения Западного военного округа в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации ежедневно удерживают необходимые для развития наступления рубежи.

На одном из направлений в зоне специально военной операции после предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата, были получены данные о наращивании сил противника.

Разведчики Западного военного округа сообщили о перемещении нескольких вооруженных групп и техники противника. Украинские боевики предприняли попытку выбить наши подразделения со своих позиций.

На кадрах демонстрируется бой на линии соприкосновения. Расчет 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» наносит поражение противнику. Товарищи, в свою очередь, прикрывают его огнем из стрелкового оружия. Слаженными действиями мотострелкового подразделения атака противника была отражена.

Из гранатометов АГС-17 «Пламя» бойцы стреляют с открытой огневой позиции. Она обеспечивает наводчику наилучший обзор и обстрел. Сначала одиночными выстрелами фиксируется попадание, и вносятся коррективы в работу, затем очередями до полного расхода боеприпасов.

Ранее в ходе неудавшейся атаки украинские националисты потеряли несколько десятков человек и танк Т-72.

Бойцы уже сбились со счета, сколько укреплений и бронетехники противника за все время специальной военной операции они уничтожили.

30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя» предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий - в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот).

Ранее Минобороны России показывало, как обустроен быт в полевом лагере мотострелкового соединения ЦВО в зоне спецоперации. Строительные команды мотострелков построили новые блиндажи, способные выдержать артиллерийский удар снарядом 152-мм.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов