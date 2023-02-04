Мотострелки ЦВО показали новые блиндажи, устойчивые к удару снарядом 152-мм
Как обустроен быт и обеспечение в полевом лагере мотострелкового соединения Центрального военного округа в зоне проведения СВО показало Минобороны России.
Строительные команды мотострелков занимаются постройкой и оборудованием укрепленных блиндажей и позиций в местах отдыха военнослужащих, предназначенных как для проживания, так и для ведения оборонительных действий. Крыша таких блиндажей сделана из бревен. Они так построены, что позволяют выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда калибром 152 миллиметра.
«Равняется пол, вырываются ямки по кругу. Метра два расстояние между ними, чтобы нары было удобно делать. Стойки ставятся, потом забиваются стены досками. Досками обшилось все - перегородки ставятся», - рассказал военнослужащий с позывным Мэйсон.