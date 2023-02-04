Мотострелки ЦВО показали новые блиндажи, устойчивые к удару снарядом 152-мм

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Также в месте проживания военнослужащих ЦВО работает полевая автомобильная кухня - ПАК-200, рассчитанная на приготовление пищи для 200 человек. Повара работают над приготовлением различных блюд практически круглосуточно. Вставать приходится в 04:30, отбой случается ближе к 23:00. На кухне имеются столы, три котла для первого, второго и третьего блюд, жарочная панель и духовой шкаф.

Выпеченный в полевой пекарне хлеб всегда становится изюминкой трапезы. Чтобы к завтраку он был всегда свежим и вкусным, военные повара начинают его приготовление глубокой ночью.

«Встаем, разжигаем котлы - они на форсунке на солярочной. Разжигаем, ждем, пока кипяток закипает. И уже готовим консервы, раскрываем - у нас тут специальный нож под консервы. Нарезаем, чистим морковку, шинкуем ее, жарим ее, обжариваем, делаем поджарочку, чтобы на второе добавлять. Открываем тушенку и в печку ее, чтобы она томилась там, вот прямо часа два - и такая нежная становятся. Насыщенный вкус», - поделился, как проходят армейские будни водитель-повар с позывным Муса.

Каждый из трех приемов пищи за день содержит в себе полноценное меню. Это суп, гарнир с мясом, чай или кофе. По желанию военнослужащие могут взять себе дополнительно свежие овощи, печенье, пряники или салат.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.