Армия Армия Армия

Мотострелки ЦВО показали новые блиндажи, устойчивые к удару снарядом 152-мм

05:46 04.02.2023
Мотострелки ЦВО оперативно возводят крепкие и качественные блиндажи, выдерживающие удар 152-миллиметрового калибра, в то же время над обеспечением горячим питанием военнослужащих трудятся бойцы полевой кухни, рассчитанной на приготовление пищи для 200 человек.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Как обустроен быт и обеспечение в полевом лагере мотострелкового соединения Центрального военного округа в зоне проведения СВО показало Минобороны России.

Строительные команды мотострелков занимаются постройкой и оборудованием укрепленных блиндажей и позиций в местах отдыха военнослужащих, предназначенных как для проживания, так и для ведения оборонительных действий. Крыша таких блиндажей сделана из бревен. Они так построены, что позволяют выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда калибром 152 миллиметра.

«Равняется пол, вырываются ямки по кругу. Метра два расстояние между ними, чтобы нары было удобно делать. Стойки ставятся, потом забиваются стены досками. Досками обшилось все - перегородки ставятся», - рассказал военнослужащий с позывным Мэйсон.

© Минобороны России

Также в месте проживания военнослужащих ЦВО работает полевая автомобильная кухня - ПАК-200, рассчитанная на приготовление пищи для 200 человек. Повара работают над приготовлением различных блюд практически круглосуточно. Вставать приходится в 04:30, отбой случается ближе к 23:00. На кухне имеются столы, три котла для первого, второго и третьего блюд, жарочная панель и духовой шкаф.

Выпеченный в полевой пекарне хлеб всегда становится изюминкой трапезы. Чтобы к завтраку он был всегда свежим и вкусным, военные повара начинают его приготовление глубокой ночью.

«Встаем, разжигаем котлы - они на форсунке на солярочной. Разжигаем, ждем, пока кипяток закипает. И уже готовим консервы, раскрываем - у нас тут специальный нож под консервы. Нарезаем, чистим морковку, шинкуем ее, жарим ее, обжариваем, делаем поджарочку, чтобы на второе добавлять. Открываем тушенку и в печку ее, чтобы она томилась там, вот прямо часа два - и такая нежная становятся. Насыщенный вкус», - поделился, как проходят армейские будни водитель-повар с позывным Муса.

Каждый из трех приемов пищи за день содержит в себе полноценное меню. Это суп, гарнир с мясом, чай или кофе. По желанию военнослужащие могут взять себе дополнительно свежие овощи, печенье, пряники или салат.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
21:23 В стране и мире
В Новой Москве обнаружили троих погибших при пожаре в частном доме
20:41 В стране и мире
Bloomberg: в новом пакете помощи Украине на $2,2 млрд США передадут ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
16:50 В стране и мире
WWD: умер французский модельер Пако Рабан
15:03 Армия
МО РФ: российские войска впервые уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS
Популярное
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Видео
Продажу зажигалок подросткам в Петербурге могут запретить из-за смертельной угрозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.