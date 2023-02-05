В МИД РФ оценили позицию Ирака по Украине как взвешенную и сбалансированную

Ирак не присоединился к санкциям против России, подтвердив этим, что двусторонние отношения с Россией не меняются в сложившейся геополитической ситуации.

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Багдад занял взвешенную и сбалансированную позицию касательно конфликта на Украине. Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел.

«В условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран иракская сторона занимает взвешенную и сбалансированную позицию в отношении проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации на Украине специальной военной операции», - говорится в публикации ведомства.

В МИД РФ также отметили, что иракская сторона не присоединилась к государствам, которые ввели незаконные санкции против нашей страны. Таким образом Багдад подтвердил, что двусторонние отношения с Москвой остаются прежними вне зависимости от текущей геополитической ситуации в мире.

Соответствующее сообщение было опубликовано в связи с визитом главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова в Ирак. Встречи министра с иракскими официальными лицами, в том числе с президентом Абдуллатыфой Рашидом, пройдут 5-6 февраля.