В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бербок призналась, что ее попросили «не шутить о Шольце и не говорить лишнего»

Елизавета Потейчук
22:42 05.02.2023
Анналена Бербок сделала такое признание во время вручения ордена «Против зверской серьезности», которым ежегодно награждают политиков за чувство юмора и близость к народу.
Бербок призналась, что ее попросили «не шутить о Шольце и не говорить лишнего»
© Фото: Marcus Brandt dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскрыла, что ее попросили не отпускать шуток в адрес канцлера Германии Олафа Шольца и не говорить лишнего. Во время вручения ордена «Против зверской серьезности» от Ассоциации карнавалов немецкого города Ахен Бербок высиупила с признанием, что ее окружение порекомендовало ей быть аккуратнее в высказываниях.

«Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего. Но не говорить лишнего можно тогда, когда вообще ничего не говоришь. И, очевидно, другие могут делать это лучше, чем я», - цитирует РИА Новости слова главы МИД ФРГ из релиза внешнеполитического ведомства.

Награда носит шутливый характер, ее ежегодно удостаиваются политики за чувство юмора и близость к народу. Носителя ордена посвящают в рыцари. Так, сама Бербок выразила благодарность за то, что живет в стране, в которой все, включая политиков, могут смеяться друг с другом и друг над другом.

Ранее немцы раскритиковали демилитаризацию Германии из-за Украины. Так, читатели немецкой ежедневной газеты Die Welt скептически отнеслись к решению правительства Германии передать Киеву устаревшие танки Leopard 1, и выразили недовольство по поводу демилитаризации страны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
19:35 В стране и мире
Новый российский метеоспутник «Электро-Л» №4 вышел на орбиту
18:05 Армия
Минобороны РФ: Киев планирует провокациями добиться новых поставок вооружений и техники
16:24 Спорт
Завершившего карьеру Емельяненко исключили из рейтингов Bellator
14:55 Армия
В Харьковской области и ЛНР пресечена деятельность шести групп украинских диверсантов
Популярное
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Видео
Продажу зажигалок подросткам в Петербурге могут запретить из-за смертельной угрозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.