Бербок призналась, что ее попросили «не шутить о Шольце и не говорить лишнего»

Анналена Бербок сделала такое признание во время вручения ордена «Против зверской серьезности», которым ежегодно награждают политиков за чувство юмора и близость к народу.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскрыла, что ее попросили не отпускать шуток в адрес канцлера Германии Олафа Шольца и не говорить лишнего. Во время вручения ордена «Против зверской серьезности» от Ассоциации карнавалов немецкого города Ахен Бербок высиупила с признанием, что ее окружение порекомендовало ей быть аккуратнее в высказываниях.

«Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего. Но не говорить лишнего можно тогда, когда вообще ничего не говоришь. И, очевидно, другие могут делать это лучше, чем я», - цитирует РИА Новости слова главы МИД ФРГ из релиза внешнеполитического ведомства.

Награда носит шутливый характер, ее ежегодно удостаиваются политики за чувство юмора и близость к народу. Носителя ордена посвящают в рыцари. Так, сама Бербок выразила благодарность за то, что живет в стране, в которой все, включая политиков, могут смеяться друг с другом и друг над другом.

Ранее немцы раскритиковали демилитаризацию Германии из-за Украины. Так, читатели немецкой ежедневной газеты Die Welt скептически отнеслись к решению правительства Германии передать Киеву устаревшие танки Leopard 1, и выразили недовольство по поводу демилитаризации страны.