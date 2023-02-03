Немцы раскритиковали демилитаризацию Германии из-за Украины

Они также назвали решение правительства Германии передать Киеву 88 устаревших танков Leopard 1 программой по утилизации.

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Читатели немецкой ежедневной газеты Die Welt скептически отнеслись к решению правительства Германии передать Киеву устаревшие танки Leopard 1, и выразили недовольство по поводу демилитаризации страны.

В комментариях пользователи сравнили танки Leopard 1 с металлолом. «Ценное сырье в бедной ресурсами стране!» - написал пользователь Fritz S.

Stephan h назвал действия правительства «легкой утилизацией», а Georg T предложил позвонить в военный музей в Дрездене, в котором раньше еще была техника. Samdmann заметил, что теперь осталось передать Киеву «Тысячелетний сокол».

Читатели также задались вопросом, спустя какое время Киев начнет возмущаться, что танки слишком старые и вместо них лучше получить подводные лодки и истребители Eurofigher.

Пользователь с ником Carsten E сделал вывод, что страна демитализирована и «остается качать головой».

Ранее стало известно, что Германия планирует поставить Киеву 88 снятых с вооружения танков Leopard 1. До этого в стране согласовали отправку 14 танков Leopard 2. В Греции сообщили, что не планируют передавать подобные танки Украине. Основанием для такого решения стало возможное возникновение угрозы оборонным возможностям страны.