Эрдоган обвинил державы «от Европы до Америки» в попытках повлиять на выборы в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государства «от Европы до Америки» пытаются воздействовать на выборы в республике, которые должны состояться 14 мая. Напомним, турецкий лидер заявлял, что имеет право баллотироваться на новый срок на президентский пост.

«Глобальные державы, от Европы до Америки, прилагают активные усилия, чтобы повлиять на выборы 14 мая. Подлые кампании против меня проводятся с этой целью», - приводит РИА Новости слова Эрдогана со встречи с молодежью в городе Айдын.

Ранее Минфин США пригрозил Анкаре рисками за взаимодействие с Россией. Так, американское министерство предупредило коллег из Турции о рисках, с которыми страна может столкнуться, поставляя товары в Россию.