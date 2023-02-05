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Эрдоган обвинил державы «от Европы до Америки» в попытках повлиять на выборы в Турции

Елизавета Потейчук
22:18 05.02.2023
Выборы президента Турции запланированы на 14 мая.
Эрдоган обвинил державы «от Европы до Америки» в попытках повлиять на выборы в Турции
© Фото: IMAGO Turkish presidency apaima Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государства «от Европы до Америки» пытаются воздействовать на выборы в республике, которые должны состояться 14 мая. Напомним, турецкий лидер заявлял, что имеет право баллотироваться на новый срок на президентский пост.

«Глобальные державы, от Европы до Америки, прилагают активные усилия, чтобы повлиять на выборы 14 мая. Подлые кампании против меня проводятся с этой целью», - приводит РИА Новости слова Эрдогана со встречи с молодежью в городе Айдын.

Ранее Минфин США пригрозил Анкаре рисками за взаимодействие с Россией. Так, американское министерство предупредило коллег из Турции о рисках, с которыми страна может столкнуться, поставляя товары в Россию.

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