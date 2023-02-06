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«Ночные охотники» Ми-28Н уничтожили укрепленные пункты боевиков ракетным ударом

06:00 06.02.2023
В результате боевого применения ракет были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника украинских боевиков.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России показало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских националистов. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений противника во время выполнения боевых вылетов.

Так, в результате боевого применения ракет уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника украинских боевиков. Напомним, в ходе специальной военной операции на Украине армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России. Так, экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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