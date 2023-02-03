Армия Армия Армия

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ уничтожили укрепленные позиции и технику противника

06:31 03.02.2023
По возвращению на аэродром экипажей штурмовиков Су-25 инженерно-технический состав ВКС РФ подготовил авиационную технику к повторному боевому вылету.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили авиационную технику к повторному боевому вылету.

Ранее Минобороны России показывало кадры боевых вылетов экипажей штурмовиков Су-25 в зоне проведения спецоперации. «Грачи» нанесли украинским боевикам поражение на Запорожском направлении, что помогло подразделениям ВВО занять более выгодные рубежи в регионе.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
«Акации» вступили с врагом в артиллерийскую дуэль, помогая продвижению штурмовых групп в ДНР
00:41 В стране и мире
Грушко заявил, что Россия не собирается возвращаться в Совет Европы
19:33 В стране и мире
Видео
Путин анонсировал продолжение работы по рассекречиванию документов времен ВОВ
21:24 В стране и мире
Видео
В Москве стартовала церемония вручения премии «Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта»
18:24 Армия
Видео
Опубликованы кадры подготовки экипажей Т-90М «Прорыв» в Ленобласти
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.