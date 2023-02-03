Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ уничтожили укрепленные позиции и технику противника
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили авиационную технику к повторному боевому вылету.
Ранее Минобороны России показывало кадры боевых вылетов экипажей штурмовиков Су-25 в зоне проведения спецоперации. «Грачи» нанесли украинским боевикам поражение на Запорожском направлении, что помогло подразделениям ВВО занять более выгодные рубежи в регионе.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов