Армия Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ уничтожили укрепленные позиции и технику противника По возвращению на аэродром экипажей штурмовиков Су-25 инженерно-технический состав ВКС РФ подготовил авиационную технику к повторному боевому вылету. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили авиационную технику к повторному боевому вылету. Ранее Минобороны России показывало кадры боевых вылетов экипажей штурмовиков Су-25 в зоне проведения спецоперации. «Грачи» нанесли украинским боевикам поражение на Запорожском направлении, что помогло подразделениям ВВО занять более выгодные рубежи в регионе. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика