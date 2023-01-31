Лавров рассказал, что получил послание от Блинкена через главу МИД Египта

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Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что получил от главы МИД Египта Самеха Шукри послание по украинской тематике от коллег из США после поездки госсекретаря Штатов Энтони Блинкена в Каир.

«Мы услышали в очередной через господина министра переданное послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, тогда все будет хорошо», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой в Москве.

Вместе с тем глава МИД РФ подчеркнул, что вторую часть послания изложил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который посетил Южную Корею с рабочей поездкой. По словам Лаврова, генсек указал на необходимость неудачи России на Украине, так как в противном случае Запад потерпит крах.

«Киевский режим, который не имеет никакой самостоятельности, выполняет волю суверена - США и всего остального Запада, который подмял под себя Вашингтон - не допустить на международной арене никаких событий, которые хоть как-то будут ставить под вопрос претензии США на гегемонию в современном мире», - заключил дипломат.

Напомним, во время переговоров с Самехом Шукри российский министр проинформировал его о событиях специальной военной операции на Украине.