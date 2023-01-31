В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров рассказал, что получил послание от Блинкена через главу МИД Египта

Елизавета Потейчук
16:22 31.01.2023
Причем часть послания изложил генсек НАТО, который находился в Южной Корее с рабочим визитом, отметил министр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MFA Russia, Globallookpress
Читайте нас на:

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что получил от главы МИД Египта Самеха Шукри послание по украинской тематике от коллег из США после поездки госсекретаря Штатов Энтони Блинкена в Каир.

«Мы услышали в очередной через господина министра переданное послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, тогда все будет хорошо», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой в Москве.

Вместе с тем глава МИД РФ подчеркнул, что вторую часть послания изложил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который посетил Южную Корею с рабочей поездкой. По словам Лаврова, генсек указал на необходимость неудачи России на Украине, так как в противном случае Запад потерпит крах.

«Киевский режим, который не имеет никакой самостоятельности, выполняет волю суверена - США и всего остального Запада, который подмял под себя Вашингтон - не допустить на международной арене никаких событий, которые хоть как-то будут ставить под вопрос претензии США на гегемонию в современном мире», - заключил дипломат.

Напомним, во время переговоров с Самехом Шукри российский министр проинформировал его о событиях специальной военной операции на Украине.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:14 В стране и мире
Видео
Хуснуллин сообщил о завершении надвижки всех пролетных строений на Крымском мосту
15:39 В стране и мире
Видео
Лавров обсудил ход спецоперации на Украине с главой МИД Египта
14:07 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области
13:05 В стране и мире
В Кремле выразили уверенность в правильности решения о начале СВО
12:06 В стране и мире
Осужденной в Белоруссии гражданке РФ Софье Сапеге отказали в помиловании
Популярное
Михаила Саакашвили перевели в реанимацию
Видео
Захарова: Европа стала американским заложником у себя же дома
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах ракетами от Путина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.