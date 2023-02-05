Пламя пожара охватило буддийский храм в Австралии

Есть информация, что в тушении задействованы более 150 пожарных. К сожалению, храм получил серьезные повреждения.

© Видео: @RebeccaWHow, Twitter © Фото: bitvan, twitter

О крупном пожаре, вспыхнувшем в буддийском храме в Австралии, сообщил телеканал 9News. Здание уже получило существенные повреждения, на месте работают спецслужбы.

«Пожарные бригады борются с пламенем в буддистском храме в Мельбурне. Некоторые местные жители рядом с храмом... были эвакуированы. Пожарные заявили, что возгорание под контролем», - сообщил корреспондент телеканала.

Кроме того, по информации от издания Age, в тушении пожара участвуют более 150 пожарных. На кадрах видео пользователей Twitter видно, что пламя охватило все здание - горят стены и кровля, клубы дыма видны издалека.

Ранее стало известно о пожаре на третьем этаже жилого дома в Ярославле. Соседям удалось спасли беременную женщину и ребенка из окна горящей квартиры.