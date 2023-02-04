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Опубликованы кадры из квартиры, откуда во время пожара спасли беременную женщину

Елизавета Потейчук
17:34 04.02.2023
Местные жители спасли женщину и ребенка через окно, из которого валил черный дым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Телеканал "Звезда"
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В городе Ярославль на Звездной улице произошел пожар на третьем этаже жилого дома. По данным  ГУ МЧС по Ярославской области, соседям удалось спасли беременную женщину и ребенка из окна горящей квартиры. Причем одним из спасителей оказался пожарный, который на тот момент не был на службе. Кроме того, в распоряжении «Звезды» оказались кадры пострадавшей от огня квартиры.

«Сотрудник рассказал, что вышел из дома и увидел, как из окна квартиры на третьем этаже валит черный дым, понял, что нужно спасать людей через окно. Он позвал на помощь. Мужчины проникли в квартиру на втором этаже и помогли спастись сначала маленьком ребенку, а затем его беременной маме», - сказал представитель спасательного ведомства в беседе с РИА Новости.

Ранее в Новой Москве обнаружили троих погибших при пожаре в частном доме. Территория возгорания составила 80 квадратных метров, частично обрушилась кровля.

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