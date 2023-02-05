Завершившего карьеру Емельненко исключили из рейтингов Bellator

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Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко исключили из рейтингов Bellator. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что спортсмен завершил карьеру.

«Федор Емельяненко исключен из рейтингов Bellator», - сообщили ТАСС в организации.

Напомним, легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко уступил в последнем бою в своей карьере американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом. Схватка состоялась в Лос-Анджелесе. Российскому спортсмену 46 лет. В его карьере насчитывается 40 побед при семи поражениях. 39-летний американский спортсмен имеет на своем счету 31 победу и семь поражений.