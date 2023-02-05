Спорт Спорт Спорт

Завершившего карьеру Емельненко исключили из рейтингов Bellator

Елизавета Потейчук
16:24 05.02.2023
Организация приняла решение из-за того, что спортсмен завершил карьеру.
Завершившего карьеру Емельненко исключили из рейтингов Bellator
© Фото: Matt Davies, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко исключили из рейтингов Bellator. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что спортсмен завершил карьеру.

«Федор Емельяненко исключен из рейтингов Bellator», - сообщили ТАСС в организации.

Напомним, легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко уступил в последнем бою в своей карьере американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом. Схватка состоялась в Лос-Анджелесе. Российскому спортсмену 46 лет. В его карьере насчитывается 40 побед при семи поражениях. 39-летний американский спортсмен имеет на своем счету 31 победу и семь поражений.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
16:24 Спорт
Завершившего карьеру Емельненко исключили из рейтингов Bellator
14:55 Армия
В Харьковской области и ЛНР пресечена деятельность шести групп украинских диверсантов
12:35 В стране и мире
Видео
С Байконура стартовала ракета «Протон» с метеоспутником «Электро-Л»
12:20 В стране и мире
Видео
Dawn: по меньшей мере пять человек ранены в городе Кветта Пакистана
Популярное
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Видео
Продажу зажигалок подросткам в Петербурге могут запретить из-за смертельной угрозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.