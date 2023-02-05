Минобороны: ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 111 подразделений украинских боевиков на огневых позициях

В том числе уничтожены два БПЛА и сбито одиннадцать реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS».

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Ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение 111-ти украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142-х районах. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

С помощью ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка ДНР и Алешки Херсонской области. Кроме того, удалось сбить 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS» в районах Волновахи ДНР и Токмака Запорожской области.

В Минобороны РФ также сообщили, что в районе Угледара и Новодаровки ВС РФ уничтожили более 130 украинских боевиков из двух бригад.

Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов.