Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Российские вооруженные силы на Купянском направлении пресекли деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также у леса Попов в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В ходе пресечения деятельности российские военнослужащие уничтожили до 35 украинских националистов, одну боевую бронированную машину и два автомобиля.

На данном направлении российская артиллерия нанесла поражение 14-ой и 92-ой механизированным бригадам украинских боевиков. Поражение произведено в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области, а также в районе Новоселовского Луганской народной республики.

Ранее в ВС РФ уничтожили пять украинских диверсионно-разведывательных групп. Две группы были ликвидированы а ДНР, еще две - в Харьковской области. Одной группе нанесено поражение на Красно-Лиманском направлении.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов