ПВО Израиля перехватила воздушный объект над сектором Газа

В военном ведомстве сообщили, что это не был реактивный снаряд.

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Армия обороны Израиля перехватила небольшой летательный объект посредством работы ПВО. Сообщается, что он был сбит над сектором Газа. Об этом информирует в своем первоначальном докладе Армия обороны Израиля.

«Это не был реактивный снаряд. Установленный распорядок службы в полной мере продолжается в израильском тылу», - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Несколькими днями ранее самолет ВВС Израиля нанес удары по Газе после перехваченной ракеты. После срабатывания воздушной тревоги на израильских территориях, граничащих с сектором Газы, в воздух был поднят самолет.

Позже по связанному с производством оружия объекту ХАМАС Израиль нанес удар. Отмечалось, что вместе с тем истребители ЦАХАЛа нанесли удары по производственному объекту по выработке химического сырья.