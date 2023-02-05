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В Благовещенске прошел турнир по армрестлингу в память о Герое России Попове

13:36 05.02.2023
Участникам турнира рассказали о подвиге Попова, затем были сами соревнования. В завершение мероприятия победителей наградили кубками и грамотами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) в Благовещенске прошел чемпионат по армрестлингу. Соревнования были посвящены памяти Героя РФ старшего лейтенанта Александра Попова, выпускника ДВОКУ.

На торжественном открытии турнира, в присутствии командного состава учебного заведения, курсантам рассказали о подвиге Попова. Затем офицеры пожелали удачи участникам состязаний.

На соревнованиях спортсменов поделили на группы по весовым категориям. Поединки судили по олимпийской системе.

В конце мероприятия победителям и призерам вручили кубки, ценные подарки и грамоты. По итогам соревнований была сформирована сборная команда училища. Отныне чемпионат будет проводиться в ДВОКУ ежегодно.

Взвод военнослужащего Александра Попова уничтожил две роты украинских боевиков, прикрывая основные силы российской группировки. В молодого человека попала пуля, он не выжил после тяжелого ранения. Попов был удостоен звания Героя России посмертно.

Ранее брат погибшего в ходе СВО Героя России Алмаза Сафина рассказал о его бесстрашии. Он подчеркнул, что Сафин был очень увлечен военным делом и мог часами рассказывать друзьям и родственникам про парашюты и оружие.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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