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Dawn: по меньшей мере пять человек ранены в городе Кветта Пакистана

Игнат Далакян
12:20 05.02.2023
По данным местных СМИ, взрыв произошел недалеко от полицейского участка.
Dawn: по меньшей мере пять человек ранены в городе Кветта Пакистана
© Фото: Ahmad Kamal, XinHua, Globallookpress
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По меньшей мере пять человек получили ранения при взрыве в городе Кветта, расположенном в провинции Белуджистан Пакистана. Об этом сообщает телеканал Dawn.

Как передает РИА Новости сообщение местного телеканала, взрыв произошел около полицейского участка города. Спасатели сообщают, что пострадавшие доставлены в местную больницу.

На данный момент причина происшествия остается неизвестной.

Ранее 30 января в Пешаваре произошел взрыв в мечети. Террорист-смертник, находившийся в первом ряду, взорвал себя прямо во время молитвы В результате погибли более 90 человек.

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