В Бердянске обнаружили схрон с боеприпасами

После проверки было установлено, что гараж с боеприпасами принадлежит гражданину Украины, состоявшем в националистическом батальоне.

© Фото: ГУВД по Запорожской области

Правоохранительные органы выявили тайник с боеприпасами в одном из гаражей Бердянска. Об этом сообщило ГУВД по Запорожской области.

Оперативными сотрудниками получена информация о том, что в одном из гаражей, расположенных в гаражном кооперативе города Бердянска находится схрон с оружием.