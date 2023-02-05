В Бердянске обнаружили схрон с боеприпасами
После проверки было установлено, что гараж с боеприпасами принадлежит гражданину Украины, состоявшем в националистическом батальоне.
© Фото: ГУВД по Запорожской области
Правоохранительные органы выявили тайник с боеприпасами в одном из гаражей Бердянска. Об этом сообщило ГУВД по Запорожской области.
Оперативными сотрудниками получена информация о том, что в одном из гаражей, расположенных в гаражном кооперативе города Бердянска находится схрон с оружием.
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