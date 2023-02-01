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Крупный тайник с боеприпасами был обнаружен в Херсонской области

Игнат Далакян
09:23 01.02.2023
Более 100 мин уже были подготовлены для боевого применения.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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Сотрудники оперативной группы полиции обнаружили крупный тайник с оружием в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка в Херсонской области.

Согласно информации МВД РФ, в обнаруженной яме хранились более 250 минометных боеприпасов и свыше 200 крупнокалиберных снарядов. Также были обнаружены артиллерийский порох и взрыватели.

По предварительным данным, оборудованный тайник с боеприпасами предназначался для диверсий. Более 100 мин, как передает ведомство, уже было подготовлено для боевого применения.

Обнаруженный схрон был уничтожен взрывотехниками контролируемым подрывом во взаимодействии с военнослужащими и специалистами полицейского спецназа.

Ранее в Херсонской области был перекрыт канал финансирования сотрудников Службы безопасности Украины российскими силовиками. Эти работники СБУ были причастны к организации терактов в регионе. Уточнялось, что деньги поступали через банки Европы и шли от западных стран.

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