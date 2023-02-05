Доцент МГУ Волхонский рассказал о политической деятельности экс-президента Пакистана Мушаррафа

По словам Волхонского, Мушарраф боролся с коррупцией в стране, однако действовал силовыми методами.

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Доцент института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский рассказал о роли экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа в истории страны. Он отметил противоречивость политика и неоднозначность его методов.

По словам эксперта, в начале политической карьеры Мушарраф был скорее положительной фигурой. Он боролся с коррупцией и достиг в этом некоторых успехов.

«Потом, по мере того, как шло время и Мушарраф обрастал властными полномочиями, у него возникали проблемы и трения в отношениях с гражданскими институтами, прежде всего с Верховным судом», - рассказал Волхонский.

В конце концов, Верховный суд отстранил его от власти, признав некоторые его действия незаконными. Мушаррафа ожидал смертный приговор, однако суд позволил ему уехать на лечение за границу. С тех пор он жил в Дубае.

Говоря о правлении бывшего президента, Волхонский отметил, что в первое десятилетие XXI века Пакистан показывал высокие темпы экономического развития, однако использование силовых методов нравилось далеко не всем. Также при Мушаррафе обострились отношения между Исламбадом и Вашингтоном. Хотя сам президент поддержал американскую операцию в Афганистане, у пакистанских мусульман это вызвало всплеск недовольства.

Бывший президент Пакистана умер в воскресенье 5 февраля в больнице Дубая. По словам членов его семьи, 790летний Первез Мушарраф находился в госпитале из-за осложнения амилоидоза.