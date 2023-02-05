Экс-президент Пакистана Мушарраф умер на 80-м году жизни

Он скончался в больнице в Дубае после продолжительной болезни.

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В Дубае после продолжительной болезни умер 79-летний экс-президент Пакистана Первез Мушарраф. Об этом рассказал телеканал Geo News, ссылаясь на слова членов семьи бывшего президента.

Уточняется, что он находился в госпитале из-за осложнения амилоидоза. При этом заболевании у человека нарушается обмен веществ.

В 2014 году Мушаррафа обвинили в государственной измене. Согласно обвинению, он совершил это преступление в 2007 году, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать судей Верховного суда.

Однако суд позволил бывшему президенту уехать на лечение в ОАЭ в 2016 году. С тех пор он жил в Дубае.