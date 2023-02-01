Reuters: санкции ЕС помешали норвежской Equinor помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках»

МИД Норвегии сообщил, что работа с трубопроводами будет нарушением и санкционных правил ЕС.

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Норвежская нефтегазовая компания Equinor заявила, что введенные Евросоюзом санкции в отношении России не позволили ей принять участие в расследовании подрывов газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление компании.

«Министерство иностранных дел Норвегии уведомило, что работа с трубопроводами будет нарушением предписаний королевства в области санкционной политики, а, соответственно, и санкционных правил ЕС», - цитирует агентство Reuters заявление компании.

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон назвал самую глупую ложь 2022 года. По словам журналиста Fox News, ею являются обвинения России в подрывах своих же экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Напомним, в конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах. Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и ЕС произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую.