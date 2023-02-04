В Приамурье военнослужащие ВВО провели практическую тренировку по уничтожению танков противника с помощью ракет

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В Амурской области расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) совершенствуют навыки по уничтожению бронированной техники условного противника с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

На полигоне «Екатеринославский» офицеры общевойсковой армии ВВО обучают военнослужащих мотострелковых подразделений быстро и правильно подготовить комплекс ПТУР к стрельбе, выполнить пуск ракеты и ее сопровождение до цели. Также, военнослужащие выполняют нормативы по смене огневой позиций, ведению разведки местности.

Стоит отметить, что боевые расчеты комплексов ПТУР ведут огонь по целям, имитирующие тяжелую бронетехнику противника, на расстоянии от 1000 до 2000 метров.

Напомним, что занятия по боевой подготовке с военнослужащими объединения ВВО на полигонах в Амурской области проходят ежедневно.

Ранее на автодроме Восточного военного округа провели тест-драйв первого образца «Багги». За руль сел лично полномочный представитель российского президента в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов