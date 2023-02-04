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Посол РФ Антонов заявил, что передачей дальнобойных бомб Киеву США обостряют конфликт

Анастасия Бобылева
08:11 04.02.2023
Ранее сообщалось о возможной передаче бомб GLSDB в новом пакете военной помощи США Украине.
Посол РФ Антонов заявил, что передачей дальнобойных бомб Киеву США обостряют конфликт
© Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости
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Передача Украине дальнобойных бомб GLSDB усугубит конфликт, об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что в США «не видят границ» в своем стремлении нанести стратегическое поражение РФ.

По словам Антонова, США провоцируют эскалацию конфликта, поставляя Киеву все новые и новые вооружения. Не исключено, что в будущем Штаты даже передадут истребители, что, как считает российский посол, будет «абсолютным безумством».

«Любые попытки нанести урон Российской Федерации обречены на провал», - заверил дипломат, отметив, что Россия будет защищать все новые регионы.

Напомним, Вашингтон собирается включить бомбы GLSDB в новый пакет военной помощи Киеву на сумму более двух миллиардов долларов. Эксперты считают, что большая дальность ракет поможет «нанести вред России в ее тылу».

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