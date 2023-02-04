Первая фронтовая творческая бригада провела концерт для бойцов ВС РФ в зоне СВО
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры проведения концерта первой фронтовой творческой бригадой для военнослужащий, участвующих в специальной военной операции РФ на Украине.
Фронтовая творческая бригада, сформированная из военнослужащих и профессиональных артистов, работает в зоне СВО уже третий месяц для поддержания высокого морально-психологического состояния военнослужащих.
В состав бригады вошли исполнители разных жанров: музыканты, драматические актеры, профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители.
Ранее артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили в тыловых зонах специальной военной операции для военнослужащих группировки «Отважные». Артисты исполнили песню Виктора Цоя «Группа крови на рукаве» и музыку из «Пиратов Карибского моря».
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов