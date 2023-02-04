Рябков прокомментировал годовщину выступления Пауэлла с пробиркой в СБ ООН

По словам дипломата, Соединенным Штатам не стоит надеяться, что инсценировка в СБ ООН с «пробиркой Пауэлла» будет похоронена в зыбучих песках истории.

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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал 20-летнюю годовщину заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, в ходе которого Соединенные Штаты пытались обосновать намерения осуществить вторжение в Ирак инсценировкой с «пробиркой Пауэлла».

Как передает РИА Новости, по словам российского дипломата, Соединенным Штатам не стоит надеяться, что память об инсценировке в СБ ООН останется глубоко в истории, США придется избавляться от синдрома вседозволенности.

«Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвой, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии», - заявил Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация будет всеми силами противостоять антироссийской политике Соединенных Штатов. По словам дипломата, российско-американские отношения в последние годы постоянно ухудшались.