В Госдепе заявили, что США по-прежнему считают аэростат Китая шпионским

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Высокопоставленный представитель Государственного департамента США заявил, что Вашингтон по-прежнему считает шпионским китайский аэростат, который находится в американском воздушном пространстве. Об этом он сообщил на брифинге.

«Мы признаем заявление Китая о сожалении по поводу этого инцидента, и я также заявляю, что мы по-прежнему уверены в нашей оценке ситуации и в другом заявлении, сделанном вчера вечером нашими коллегами из Пентагона», - приводит РИА Новости слова члена Госдепа.

Напомним, ранее представитель Минобороны США сообщил, что ведомство заметило в небе разведывательный воздушный шар. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Американские военные полагают, что шар принадлежит КНР, его якобы не решились сбивать из-за угрозы падения в населенные пункты.