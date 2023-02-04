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Ученые МФТИ разработали антимикробный препарат из жира личинки насекомого

Марина Крижановская
02:20 04.02.2023
Препарат из жира личинки мухи черная львинка позволит бороться с патогенами, вызывающими заболевания кожных покровов, верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания, отеки мозга и другие недуги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские ученые были в поисках новых подходов к разработке средств антимикробного действия. Биологам из МФТИ удалось это осуществить - создан препарат, который имеет противомикробную активность.

«Звезда» пообщалась с заместителем заведующего лабораторией инновационных лекарственных средств института Еленой Марусич. Она рассказала, что препарат был получен из жира личинки мухи черная львинка, практически полностью состоящей из белка.

«В нашей лаборатории были разработки новых подходов к созданию средств антимикробного действия. Мы остановились на природных источниках, а именно на выделении антимикробных средств жира личинки мухи черная львинка. Было известно, что личинки мухи состоят на 75% из белка, много жирных кислот, очень интересный состав, даже антибиотики синтезируются в ходе жизнедеятельности этой мухи. Мы стали работать над созданием препарата, который бы имел противомикробную активность», - рассказала она.

© ТРК "Звезда"

Елена Марусич пояснила, что российский ноу-хау состоит в том, что из жира личинки мухи различными биохимическими методами пытались найти вытяжну активных веществ, проявляющих антимикробную активность. Было подобрано экстрагирующее средство и удалось получить экстракт, из которого были вытянуты активные вещества.

«Проведенные исследования показали, что он "убивает" 18 штаммов различных патогенных микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Это очень интересная находка, потому что в настоящее время существует очень мало средств, которые обладают такой эффективностью», - пояснила ученый.

© ТРК "Звезда"

Ученые провели исследования против важнейших патогенов, вызывающих больничные инфекции. В той или иной мере они вызывают серьезные заболевания: верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистые, заболевания кожных покровов, минингиты и отеки мозга, и другие заболевания.

Биолог Марусич добавила, что «тот факт, что мы можем рассчитывать, что наш препарат будет бороться с этими инфекциями, - это большой шаг и наши большие надежды». На данном этапе исследователи показали и подтвердили множественными исследованиями, что бактерии лизируются (растворяются клетки и их системы под влиянием различных агентов. - Прим. ред.).

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