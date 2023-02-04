Ученые МФТИ разработали антимикробный препарат из жира личинки насекомого

Российские ученые были в поисках новых подходов к разработке средств антимикробного действия. Биологам из МФТИ удалось это осуществить - создан препарат, который имеет противомикробную активность.
«Звезда» пообщалась с заместителем заведующего лабораторией инновационных лекарственных средств института Еленой Марусич. Она рассказала, что препарат был получен из жира личинки мухи черная львинка, практически полностью состоящей из белка.
«В нашей лаборатории были разработки новых подходов к созданию средств антимикробного действия. Мы остановились на природных источниках, а именно на выделении антимикробных средств жира личинки мухи черная львинка. Было известно, что личинки мухи состоят на 75% из белка, много жирных кислот, очень интересный состав, даже антибиотики синтезируются в ходе жизнедеятельности этой мухи. Мы стали работать над созданием препарата, который бы имел противомикробную активность», - рассказала она.
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