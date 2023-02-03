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В тылу США: что известно о повисшем над территорией страны разведывательном зонде

Дария Сенникова
Игнат Далакян
14:27 03.02.2023
Китайская сторона, в свою очередь, отрицает нарушение воздушного пространства США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пока неопознанный летающий объект спокойно парит в небе над США, тысячи людей в ужасе. Что это? НЛО, новая планета, еще один спутник земли - американцы гадали, пока с официальным заявлением не выступил Пентагон. Оборонное ведомство сообщает, что это китайский зонд-разведчик.

«Правительство Соединенных Штатов обнаружило и отслеживает высотный аэростат-зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью США», - заявили в Пентагоне.

В МИД Китая уже призвали прекратить американцев спекулировать на этой теме.

«Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международные законы, у Китая нет намерений нарушать воздушное пространство каких-либо суверенных стран. Что касается воздушного шара, как я только что упомянула, мы изучаем и проверяем ситуацию и надеемся, что обе стороны будут соблюдать спокойствие», - заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

К тому же никаких доказательств, что загадочный аэростат связан с Пекином оборонное ведомство США не приводит. Многоцелевые истребители «Раптор» следят за зондом на протяжении нескольких дней, и в Пентагоне сообщили, что аппарат прилетел со стороны Алеутских островов - после через территорию Канады - долетел до Монтаны.

Ракеты, способные нести ядерные боеголовки - это уже вопрос национальной безопасности. Немедленно сбить зонд требует конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

В палате представителей уже заявили, что Китай пренебрег национальным суверенитетом Соединенных Штатов. Но в военном ведомстве Байдену посоветовали не совершать резких действий. Велики риски для безопасности людей на земле. Если аэростат уничтожить, на мирных граждан могут упасть обломки. И вот заявление журналистам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

«Мы уверены, что этот высотный аэростат-разведчик принадлежит КНР. Подобное уже происходило в последние годы, в том числе, на этой территории, еще до действующей власти. На высоте, значительно превышающей уровень полета гражданских самолетов, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле», - сказал он.

Истерика в Штатах началась аккурат перед первой встречей госсекретаря США Энтони Блинкена с лидером Китая Си Цзиньпином. Визит Блинкена запланирован на 5 февраля. Госсекретарь должен был стать первым американским политиком на этом посту, кто за последние пять лет провел бы встречу с председателем Китая. И вот новость последних минут, которая пришла прямо во время подготовки материала к эфиру - еще один похожий зонд вдруг появился в небе над Канадой. Курс его пока неизвестен. И вот теперь Wall Street Journal заявляет, что поездка Блинкена в Китай под большим вопросом.

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