В Вероне прошла манифестация против НАТО и антироссийских санкций

© Фото: Egon Bömsch imageBROKER.com Globallookpress

В итальянской Вероне прошла манифестация против антироссийских санкций, НАТО и военной помощи Украине. Отмечается, что на центральной площади города собрались несколько сотен человек.

Один из организаторов акции, лидер культурной ассоциации «Венето-Россия» Пальмарино Дзоккателли рассказал РИА Новости, что на площадь Бра к античному римскому амфитеатру пришли 400-500 человек. На ступенях здания, где находится мэрия, участники акции растянули баннеры с требованиями выхода из НАТО и отмены санкций против РФ. Вместе с тем на других плакатах читались надписи «Зеленский - актер НАТО», «Хватит бомб» и «Вы убиваете своих братьев».

Ранее в Берлине прошла многотысячная акция, посвященная памяти социалистических деятелей Карла Либкнехта и Розы Люксембург. В частности, участники демонстрации выступили в поддержку Донецкой Народной Республики (ДНР) и призвали «поставить Запад на место».