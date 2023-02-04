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В Вероне прошла манифестация против НАТО и антироссийских санкций

Елизавета Потейчук
21:05 04.02.2023
Отмечается, что к зданию мэрии в центре города пришли 400-50 протестующих.
В Вероне прошла манифестация против НАТО и антироссийских санкций
© Фото: Egon Bömsch imageBROKER.com Globallookpress
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В итальянской Вероне прошла манифестация против антироссийских санкций, НАТО и военной помощи Украине. Отмечается, что на центральной площади города собрались несколько сотен человек.

Один из организаторов акции, лидер культурной ассоциации «Венето-Россия» Пальмарино Дзоккателли рассказал РИА Новости, что на площадь Бра к античному римскому амфитеатру пришли 400-500 человек. На ступенях здания, где находится мэрия, участники акции растянули баннеры с требованиями выхода из НАТО и отмены санкций против РФ. Вместе с тем на других плакатах читались надписи «Зеленский - актер НАТО», «Хватит бомб» и «Вы убиваете своих братьев».

Ранее в Берлине прошла многотысячная акция, посвященная памяти социалистических деятелей Карла Либкнехта и Розы Люксембург. В частности, участники демонстрации выступили в поддержку Донецкой Народной Республики (ДНР) и призвали «поставить Запад на место».

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