В числе участников демонстрации были замечены люди с флагом ДНР и плакатами с надписью «Руки прочь от России!».

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В Берлине прошла многотысячная акция, посвященная памяти социалистических деятелей Карла Либкнехта и Розы Люксембург. В частности, участники демонстрации выступили в поддержку Донецкой Народной Республики (ДНР) и призвали «поставить Запад на место». Кроме того, демонстранты подвергли критике внешнюю политику западных государств.

«Мали, Донбасс, сектор Газа - поставьте уже Запад на место», - приводит газета Die Welt слова участников.

По данным издания, в числе демонстрантов были замечены горожане с флагом ДНР в руках, а также люди, держащие плакаты с надписями «Руки прочь от России!», «Чтобы взять в НАТО Украину, надо превратить Германию в руины?».

Ранее немецкий эксперт заявил, что Запад готовит Киев к новому «кровавому году». По словам Ульриха Спека, западные страны упорно поддерживают наступательную политику Киева.