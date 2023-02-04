Кассовые сборы фильма «Чебурашка» перешли отметку в шесть миллиардов рублей

© Фото: Fabian Sommer dpa Globallookpress

История про мохнатого зверька, приехавшего из апельсиновой страны в небольшой приморский городок, продолжает бить рекорды. Кассовые сборы фильма «Чебурашка» с режиссером Дмитрием Дьяченко перешли отметку в шесть миллиардов рублей в российском прокате, об этом следует из данных ЕАИС Фонда кино.

«Общие сборы - 6 008 013 070 рублей», - сообщили в ЕАИС.

Напомним, кинокартина вышла на экраны российских кинотеатров первого января этого года и в результате стала самым кассовым фильмом в истории РФ. В день премьеры «Чебурашка» собрал 227 349 908 рублей.

В фильме приняли участие известные российские актеры: Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова. История Чебурашки не оставила равнодушными ни взрослых, ни детей.

Летом прошлого года стало известно о смерти отца «Чебурашки» Леонида Шварцмана. Аниматор принимал участие в создании более чем 60 советских мультфильмов, в том числе «Снежная королева», «Крокодил Гена», «Дядя Степа - милиционер» и многих других.