В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» перешли отметку в шесть миллиардов рублей

Вероника Волосунова
21:12 04.02.2023
Это самый кассовый фильм в истории российского проката.
Кассовые сборы фильма «Чебурашка» перешли отметку в шесть миллиардов рублей
© Фото: Fabian Sommer dpa Globallookpress
Читайте нас на:

История про мохнатого зверька, приехавшего из апельсиновой страны в небольшой приморский городок, продолжает бить рекорды. Кассовые сборы фильма «Чебурашка» с режиссером Дмитрием Дьяченко перешли отметку в шесть миллиардов рублей в российском прокате, об этом следует из данных ЕАИС Фонда кино.

«Общие сборы - 6 008 013 070 рублей», - сообщили в ЕАИС.

Напомним, кинокартина вышла на экраны российских кинотеатров первого января этого года и в результате стала самым кассовым фильмом в истории РФ. В день премьеры «Чебурашка» собрал 227 349 908 рублей.

В фильме приняли участие известные российские актеры: Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова. История Чебурашки не оставила равнодушными ни взрослых, ни детей.

Летом прошлого года стало известно о смерти отца «Чебурашки» Леонида Шварцмана. Аниматор принимал участие в создании более чем 60 советских мультфильмов, в том числе «Снежная королева», «Крокодил Гена», «Дядя Степа - милиционер» и многих других.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
20:48 В стране и мире
США решили сбить подозрительный аэростат КНР над Атлантическим океаном
17:53 В стране и мире
Киев вышел из соглашения с Россией об исследовании космоса
14:43 Армия
МО РФ: под Краматорском и Угледаром уничтожены два украинских склада боеприпасов
13:58 В стране и мире
Видео
В обрушившейся после обстрела квартире в Донецке находились люди
Популярное
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Видео
Продажу зажигалок подросткам в Петербурге могут запретить из-за смертельной угрозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.