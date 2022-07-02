Умер отец «Чебурашки» Леонид Шварцман

Аниматор принимал участие в создании более чем 60 советских мультфильмов, в том числе «Снежная королева», «Крокодил Гена», «38 попугаев», «Аленький цветочек» и многих других.

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Сегодня умер легендарный советский мультипликатор, создатель образа «Чебурашки» Леонид Шварцман в возрасте 101 года. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Шварцман принимал участие в создании более чем 60 советских мультфильмов, в том числе «Снежная королева», «Крокодил Гена», «38 попугаев», «Аленький цветочек» и многих других.

В 2002 году он был удостоен звания Народный художник Российской Федерации, а в 2017 стал лауреатом Премии президента РФ.