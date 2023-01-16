Представитель администрации Запорожья Рогов заявил о боестолкновениях внутри украинских войск
Нежелание подчиняться приказам командования стало причиной боесптолкновений между нацистами из заградотрядов и украинцев в рядах подразделений территориальной обороны на запорожском направлении.
О том, как боевики стреляют по своим, рассказал РИА Новости председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«За последнее время на запорожском направлении произошло не менее десяти боестолкновений между представителями украинской территориальной обороны и боевиками националистических батальонов "Азов"* и "Кракен"*, выполняющих роль заградотрядов», - сообщил Рогов.
По данным представителя администрации Запорожья, к боестолкновениям привело нежелание бойцов местной теробороны идти на передовую и воевать против своих земляков, проживающих на освобожденной части Запорожской области. В результате открытого огня по своим семь человек были убиты, еще 18 получили ранения различной степени тяжести.
* «Азов» и «Кракен» - запрещенные в России террористические организации.