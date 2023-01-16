В стране и мире Представитель администрации Запорожья Рогов заявил о боестолкновениях внутри украинских войск Ирина Елагина По меньшей мере 25 украинцев стали жертвами расправы со стороны националистов заградотрядов за отказ воевать на запорожском направлении. © Фото: Edgar GutiÃ�rrez Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Нежелание подчиняться приказам командования стало причиной боесптолкновений между нацистами из заградотрядов и украинцев в рядах подразделений территориальной обороны на запорожском направлении. О том, как боевики стреляют по своим, рассказал РИА Новости председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «За последнее время на запорожском направлении произошло не менее десяти боестолкновений между представителями украинской территориальной обороны и боевиками националистических батальонов "Азов"* и "Кракен"*, выполняющих роль заградотрядов», - сообщил Рогов. По данным представителя администрации Запорожья, к боестолкновениям привело нежелание бойцов местной теробороны идти на передовую и воевать против своих земляков, проживающих на освобожденной части Запорожской области. В результате открытого огня по своим семь человек были убиты, еще 18 получили ранения различной степени тяжести. * «Азов» и «Кракен» - запрещенные в России террористические организации. Экспертное мнение и аналитика